Топ-менеджера «Ростелекома» задержали по делу о мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в мошенничестве директора по выделенным сетям связи ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина и гендиректора компании «Комплайн софт» Антона Менчица. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Шадрин и Менчиц могут быть причастны к хищению средств, которые были выделены на закупку лицензий для программного обеспечения. Предварительный ущерб оценивается в 180 млн рублей. Басманный суд Москвы получил от правоохранителей ходатайства об аресте обоих задержанных, говорится в публикации.

14 ноября бывшего замгубернатора Кузбасса Эдуарда Балабана обвинили в мошенничестве на 7 млн рублей. По данным следствия, фигурант дела в феврале 2022 года пообещал знакомому прекращение уголовного разбирательства в его отношении за денежное вознаграждение в размере указанной суммы. Балабан заведомо знал, что не сможет помочь обратившемуся. После получения общей суммы он распорядился ей по своему усмотрению.

14 ноября правоохранители задержали главу фонда капитального ремонта Московской области Валерия Николова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В Тверском суде Москвы сказали, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Ранее экс-заммэра Нефтеюганска стал фигурантом дела о мошенничестве с землей.