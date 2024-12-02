Пожизненный срок и штраф в 4 млн рублей. Основателю наркомагазина «Гидра» вынесли приговор В Подмосковье приговорили к пожизненному основателя наркомагазина «Гидра»

Основатель платформы по распространению наркотиков «Гидра» Станислав Моисеев получил пожизненный срок. Кроме него осуждены еще 15 организаторов даркнет-рынка. Во время обысков у них нашли около тонны наркотических веществ. Имущество фигурантов передано государству. Подробнее о рассвете и закате «Гидры», а также преступлении и наказании ее создателей — в материале «Газеты.Ru».

Московский областной суд признал основателя онлайн-платформы по продаже наркотиков «Гидра» Станислава Моисеева виновным в производстве и сбыте почти тонны запрещенных веществ. Приговор — пожизненное лишение свободы , сообщила пресс-служба областной прокуратуры в Telegram-канале. Моисеева также обязали выплатить 4 млн руб. в качестве штрафа.

Также признали виновными еще 15 организаторов платформы. Всех фигурантов обвиняли в создании преступного сообщества, незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере, их сбыте и покушению на сбыт. Их приговорили к лишению свободы на срок от 8 до 23 лет. Также они должны будут выплатить штрафы на общую сумму 16 млн руб.

Фигуранты будут отбывать наказание в исправительных колониях особого и строгого режимов. Их недвижимое имущество, земельные участки и транспортные средства перешли в собственность государства.

Следствие выяснило, что с 2015-го по октябрь 2018-го «Гидра» действовала на территории России и Белоруссии. Наркоторговцы общались через мессенджеры, а товары передавали клиентам с помощью тайников. В ходе обысков у фигурантов нашли около тонны наркотических и психотропных веществ.

Годовой оборот превышал 1 млрд рублей

«Гидра» начала работать в 2015 году, после чего стала главной платформой для распространения запрещенных товаров. Там можно было купить оружие, поддельные документы, тяжелые наркотики. Злоумышленники также разработали приложение. Оно выглядело как калькулятор, но при введении специального кода показывало месторасположение тайников с наркотиками. Помимо продажи, преступники изготовляли запрещенные вещества. Для этого они создавали лаборатории в частных домах, гаражах и даже автомобилях.

В 2022 году тогда еще первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров сообщил «Интерфаксу», что годовой оборот «Гидры» составил более 1 млрд руб . На платформе работало более 19 тыс. магазинов.

При этом сотрудники МВД выяснили, что технические ресурсы «Гидры» были расположены на площадках иностранных государств. Они передали эту информацию зарубежным коллегам.

«Под видом реализации санкций зарубежные партнеры ликвидировали эту техническую базу и приписали все заслуги исключительно себе», — отмечал тогда Смуров.

В апреле 2022 года задержали предполагаемого сооснователя «Гидры» Дмитрия Павлова. Он управлял компанией ООО «Промсервис», подконтрольные ей бизнесы «Полный привод», «Все колеса» и 4x4host.ru администрировали серверы «Гидры». Предполагается, что он занимался развитием маркетплейса. Павлов отрицает обвинения, говоря, что его компания предоставляет серверы как посредник. Они не знают, какая информация затем появляется на сайтах, поскольку после передачи теряют к ним доступ.

Суд арестовал электронный кошелек Павлова, где хранится криптовалюта. При этом мужчина отказался дать пароль. Там якобы лежат сотни миллионов долларов.

Серверы «Гидры» отключили в Германии и США. В 2022 году крупнейший в мире магазин наркотиков прекратил существование.

Услуги и правила «Гидры»

Несмотря на то что организаторы способствовали производству и распространению наркотиков, они запрещали торговать ядом, взрывчаткой, государственной тайной, порнографией и нанимать киллеров. Более того, они не давали открывать магазины по распространению опасных наркотиков, например фентанила.

И продавцу, и покупателю гарантировали анонимность. Кроме того, у них были денежные гарантии: покупатель переводит деньги на эскроу-счет, они замораживаются, только после получения товара передаются продавцу. Если покупатель не находил купленное в указанном месте, он мог оспорить сделку, после чего деньги возвращались ему.

У «Гидры» даже была система оценки качества товара.

Платформа также предлагала курсы для «кладменов» (человек, который прячет наркотики в тайник) и производителей наркотиков. Более того, они проводили бесплатные онлайн-консультации от медработников для наркопотребителей — врачи отвечали на вопросы в чат-ботах в Telegram.