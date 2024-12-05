Полиция ранила преступника, напавшего на людей с ножом в канадском Ванкувере

В канадском Ванкувере полицейские ранили преступника, напавшего на людей с ножом в центре города. Об этом сообщается в опубликованном в социальной сети X заявлении городской полиции.

Инцидент произошел неподалеку от улиц Робсон и Хэмилтон. Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, ранив несколько человек. В свою очередь, полицейские ранили преступника.

Правоохранительные органы ведут расследование происшедшего.

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29 ноября сообщалось, что в Новосибирской области внук-наркоман напал с ножом на своих дедушку и бабушку. Пенсионеры упрекнули внука в аморальном поведении и злоупотреблении спиртными напитками, в ответ мужчина схватился за нож.

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