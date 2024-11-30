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В Краснодаре девушка помогла незнакомцу и получила удар ножом

В Краснодаре мужчина, напавший с ножом на девушку, получил 9 лет колонии

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Shutterstock

В Краснодаре вынесли приговор мужчине, который ударил школьницу ножом в живот, злоумышленник обратился к 17-летней девушке с просьбой помочь перевести деньги с одного счета на другой. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в июне 2024 года в Вишняковском сквере. К несовершеннолетней девушке обратился незнакомый мужчина, который попросил школьницу помочь ему с переводом денег в банковском приложении с одного счета на другой. Девушка помогла, но в процессе общения злоумышленник выхватил нож и ударил ее в живот.

Пострадавшая смогла отбиться и убежать от агрессора, ей оказали необходимую медицинскую помощь. Подозреваемого в нападении задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Мотивы своего поступка обвиняемый объяснить не смог. Приговором суда ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее россиянка из ревности напала на мужа с ножом и получила 8 лет колонии.

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