Умер известный врач-диетолог Алексей Ковальков

Врач-диетолог и популярный теле- и радиоведущий Алексей Ковальков скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В последние два года Ковальков боролся с онкологическим заболеванием, однако подробностей о его диагнозе не раскрывается.

Алексей Ковальков родился 19 апреля 1962 года в Москве. Он получил высшее образование в 2-м Московском государственном медицинском институте имени Н.И. Пирогова, а в 2006 году прошел переподготовку в области диетологии. Разработанная им уникальная методика похудения позволила ему самостоятельно сбросить 80 килограммов всего за семь месяцев.

Кроме того, Ковальков был ведущим программы «Семейный размер» на телеканале «Домашний» и активно размещал видео на YouTube, делясь с аудиторией своими знаниями и опытом. В апреле 2010 года Алексей был признан одним из трех самых известных диетологов Москвы по версии журнала Forbes. Также на его счету книга «Как похудеть: стратегия победы над весом», которая пользуется значительной популярностью среди читателей.

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