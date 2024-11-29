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Россиянам рассказали, как похудеть в пост

Врач Белоусов: чтобы похудеть в пост, необходимо исключить картофель

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ir_abella/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы похудеть в пост, следует избегать излишков углеводов, особенно картофеля и мучных изделий. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов. Рацион, по его словам, должен быть сбалансированным, включающим в себя белки, такие как бобовые и орехи.

Кроме того, важно регулярно заниматься физической активностью, отметил специалист.

«Некоторые могут испытывать психологические трудности в процессе поста, поэтому важно не связывать его исключительно с похудением, а воспринимать как возможность для оздоровления и саморефлексии. Пост может способствовать похудению, однако важно подходить к этому вопросу осознанно и не рассматривать его как диету», — сказал Белоусов.

Он также предупредил, что пост противопоказан лицам, страдающим язвой желудка, панкреатитом, холециститом, гастритом, сахарным диабетом, а также почечной и сердечной недостаточностью.

С 28 ноября начинается последний в этом году продолжительный пост — Рождественский. Он продлится 40 дней и завершится 6 января. О том, как правильно питаться и какие ограничения нужно соблюдать, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, какие блюда будут готовить россияне в Рождественский пост.

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