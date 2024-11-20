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В Сбере назвали сумму финансирования проекта ВСМ «Москва — Санкт-Петербург»

Ведяхин: время в пути по ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» составит 2,5 часа

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Пресс-служба Сбера

Финансирование крупнейшего в России проекта ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» составит 2,349 трлн рублей, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в рамках делового бранча «ВСМ: Дорога в будущее», который прошел на полях XVIII международного форума.

«У проекта очень интересная схема финансирования, которая предполагает привлечение более 75% средств за счет внебюджетных источников», — сказал он.

Ведяхин отметил, что ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» позволит пассажирам значительно сократить время.

«Время в пути по различным корреспонденциям сократиться от 1,5 до 6 раз. Например, дорога от Москвы до Санкт-Петербурга займет всего 2,5 часа», — рассказал он.

По словам Ведяхина, благодаря ВСМ к 2030 году провозная способность на Октябрьской линии ж/д может быть увеличена на 70%.

«Также ВСМ сформирует новый спрос, забрав на себя две трети пассажирского трафика. ВСМ изменит качество жизни людей, обеспечивая пассажиров высокий уровень комфорта и безопаности», — сказал он.

Напомним, запуск в эксплуатацию первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Cанкт-Петербург» запланирован на 2028 год. Магистраль предназначена для пассажирского движения и пройдет по территории шести регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей.

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