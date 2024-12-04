В Грузии на митинге задержали оппозиционера Датунашвили

В Тбилиси сотрудники Министерства внутренних дел Грузии задержали Зураба Датунашвили, члена оппозиционной партии «Ахали», который является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером по греко-римской борьбе. Об этом сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Датунашвили участвовал во встрече в отеле на площади Свободы, расположенной вблизи здания парламента, где проходил митинг. Когда он вышел на улицу после мероприятия, у гостиницы произошла стычка, в результате которой полиция вынуждена была его арестовать.

Сегодня также в Грузии задержали оппозиционного политика и бывшего депутата парламента страны Александра Элисашвили за участие в драке в Тбилиси.

Сегодня в Грузии также задержали оппозиционного политика и бывшего депутата парламента страны Александра Элисашвили за участие в драке в Тбилиси. Об этом сообщает грузинский телеканал «Имеди».

Согласно информации вещателя, Элисашвили является фигурантом дела о драке, произошедшей на фоне политических разногласий с главой Национального конгресса азербайджанцев в Грузии Али Бабаевым. В результате инцидента Бабаев был госпитализирован, однако позже его уже выписали.

Ранее Зеленский назвал позорными действия властей Грузии.