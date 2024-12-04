В Грузии полиция задержала оппозиционера Элисашвили за драку

Сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали оппозиционного политика и бывшего депутата парламента страны Александра Элисашвили за участие в драке в Тбилиси. Об этом сообщает грузинский телеканал «Имеди».

Согласно информации вещателя, Элисашвили является фигурантом дела о драке, произошедшей на фоне политических разногласий с главой Национального конгресса азербайджанцев в Грузии Али Бабаевым. В результате инцидента Бабаев был госпитализирован, однако позже его уже выписали.

Сегодня глава департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе заявил, что сотрудники правоохранительных органов в рамках проведенных обысков в офисах оппозиционных политических партий и организаций задержали семь человек.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, по его словам, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее Зеленский назвал позорными действия властей Грузии.