В Англии строители нашли клад старинных римских монет стоимостью около $120 тысяч, пишет Daily Mail.

Клад был найден на строительной площадке недалеко от Вустера. Всего было обнаружено 1368 монет, относящихся к железному веку и римской эпохе, которые датируются временем правления императора Нерона.

Эксперты охарактеризовали данный клад как «чудесную» находку, заявив, что это одно из самых значительных открытий археологии за столетие. Более 90% монет являются серебряными денариями, которые были отчеканены в Риме между 157 годом до нашей эры и 68 годом нашей эры.

По мнению археологов, монеты могли принадлежать богатому местному фермеру, который поставлял зерно и скот римской армии. Клад был официально признан сокровищем, и теперь Департамент наследия, искусств и музеев Вустершира планирует собрать $8000, чтобы выставить монеты на всеобщее обозрение.

«Это сокровище Вустершира, призванное вдохновить будущие поколения», — говорится в заявлении.

Ранее монеты Священной Римской империи нашли в Польше.