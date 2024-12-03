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Строители нашли клад старинных римских монет стоимостью около $120 тысяч

Daily Mail: в Англии строители нашли 1368 римских монет, стоимость которых около $120 тыс.

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Museums Worcestershire

В Англии строители нашли клад старинных римских монет стоимостью около $120 тысяч, пишет Daily Mail.

Клад был найден на строительной площадке недалеко от Вустера. Всего было обнаружено 1368 монет, относящихся к железному веку и римской эпохе, которые датируются временем правления императора Нерона.

Эксперты охарактеризовали данный клад как «чудесную» находку, заявив, что это одно из самых значительных открытий археологии за столетие. Более 90% монет являются серебряными денариями, которые были отчеканены в Риме между 157 годом до нашей эры и 68 годом нашей эры.

По мнению археологов, монеты могли принадлежать богатому местному фермеру, который поставлял зерно и скот римской армии. Клад был официально признан сокровищем, и теперь Департамент наследия, искусств и музеев Вустершира планирует собрать $8000, чтобы выставить монеты на всеобщее обозрение.

«Это сокровище Вустершира, призванное вдохновить будущие поколения», — говорится в заявлении.

Ранее монеты Священной Римской империи нашли в Польше.

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