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В Чебоксарах карета скорой помощи врезалась в две легковых машины, два человека пострадали

В Чебоксарах два человека пострадали в аварии со скорой помощью

В Чебоксарах произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. Об этом сообщает управление МВД по городу.

Инцидент произошел на Московском проспекте. По предварительной информации, автомобиль медиков выехал на встречную полосу, где столкнулся с машинами марки Chevrolet и Mitsubishi.

В аварии пострадала 26-летняя женщина, ехавшая в карете скорой помощи, и 41-летняя пассажирка одной из иномарок. Им специалисты оказывают всю необходимую помощь, о состоянии пострадавших информация отсутствует.

На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает портал ProГород, в момент аварии в машине скорой помощи была шестилетняя девочка и ее мать, медики ехали с включенным сигналом. По словам очевидцев, женщина «сильно кричала», какие травмы она получила – неизвестно.

До этого в Петербурге машина вице-спикера ЗакСа Ленобласти столкнулась с каретой скорой помощи. Медики ехали на красный сигнал светофора, столкнулись с автомобилем депутата и врезались в еще одного участника ДТП, который столкнулся с Hyundai. Всего пострадали 11 человек.

Ранее в Петербурге машина скорой помощи перевернулась после столкновения с автомобилем.

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