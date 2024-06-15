Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге машина скорой помощи перевернулась после столкновения с автомобилем

В Петербурге автомобиль скорой помощи опрокинулся после аварии

close
100%
FotograFFF/Shutterstock

В Петербурге произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе, на Дунайском проспекте. На кадрах с места инцидента заметно, как автомобиль медиков поворачивает, но в какой-то момент в него врезается легковой автомобиль, после чего скорая помощь переворачивается на бок, задев столб.

После произошедшего на место приехал автомобиль реанимации. В беседе с журналистами очевидцы сообщили, что у одного из медиков была забинтована голова. В комментарии для издания представители пресс-службы МВД по региону подтвердили, что фельдшера госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Остальные участники не пострадали.

Как сообщает «Фонтанка», после ДТП на месте появилась небольшая пробка.

До этого на северо-западе Челябинска машина столкнулась с каретой скорой помощи. По данным источника, медики спешили на вызов и многие автомобили пропускали их, но один из водителей проигнорировал ситуацию на дороге. В результате скорую отбросило на островок. В результате травмы получили два фельдшера.

Ранее пьяный петербуржец напал на водителя скорой помощи из-за отказа пустить его в салон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами