В Петербурге машина скорой помощи перевернулась после столкновения с автомобилем

В Петербурге произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе, на Дунайском проспекте. На кадрах с места инцидента заметно, как автомобиль медиков поворачивает, но в какой-то момент в него врезается легковой автомобиль, после чего скорая помощь переворачивается на бок, задев столб.

После произошедшего на место приехал автомобиль реанимации. В беседе с журналистами очевидцы сообщили, что у одного из медиков была забинтована голова. В комментарии для издания представители пресс-службы МВД по региону подтвердили, что фельдшера госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Остальные участники не пострадали.

Как сообщает «Фонтанка», после ДТП на месте появилась небольшая пробка.

До этого на северо-западе Челябинска машина столкнулась с каретой скорой помощи. По данным источника, медики спешили на вызов и многие автомобили пропускали их, но один из водителей проигнорировал ситуацию на дороге. В результате скорую отбросило на островок. В результате травмы получили два фельдшера.

Ранее пьяный петербуржец напал на водителя скорой помощи из-за отказа пустить его в салон.