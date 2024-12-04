Армия Сирии и ВКС России уничтожили за сутки до 120 боевиков

Сирийские вооруженные силы при поддержке военно-космических сил России провели операции против группировок боевиков, ликвидировав за сутки около 120 террористов в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо, а также уничтожили танк и склад с боеприпасами. Об этом сообщил на брифинге капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, занимающий пост заместителя руководителя российского Центра по примирению конфликтующих сторон в Сирии, пишет РИА Новости.

«ВКС России продолжают оказывать содействие Сирийской Арабской Армии в операции по отражению террористической агрессии в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления, пунктам управления и укрытиям боевиков. Уничтожены до 120 террористов, 24 единицы автомобильной техники, танк и склад боеприпасов», — заявил Игнасюк.

Сегодня министерство обороны Сирии сообщало, что офицеры и курсанты военной академии им. Хафеза Асада, которые были блокированы террористическими вооруженными формированиями в районе Эс-Сафира к юго-востоку от города Алеппо, сумели прорвать окружение в координации с Россией.

27 ноября телеканал CNN сообщал, что сирийские боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) начали крупномасштабную атаку на правительственные силы в Алеппо, что стало первым за многие годы крупным обострением отношений между сторонами. В результате боевых действий они захватили 13 населенных пунктов.

Ранее власти США не удивились атакам боевиков в Сирии.