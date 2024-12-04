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Появилось видео с Такером Карлсоном в Москве после анонса интервью с Лавровым

Такер Карлсон попал на видео в Москве после анонса интервью с Лавровым

Журналиста Такера Карлсона, анонсировавшего интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, заметили в Москве. Видео с ним опубликовало Ruptly.

На кадрах можно увидеть, как Карлсон выходит из столичной гостиницы в сопровождении охраны. Снимавшим американца журналистам не дали приблизиться к Карлсону, никаких комментариев он давать не стал и молча уехал.

Когда именно была сделана видеозапись, до или после интервью с Лавровым, — неизвестно.

Карлсон заявлял, что прилетел в Москву 2 декабря. Он отметил, что беседа с российским министром получилась захватывающей, и пообещал, что она в скором времени появится в публичном доступе.

Как позднее рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе интервью Лавров подробно рассказал Карлсону о положении дел на Украине, действиях украинских властей и будущем региона.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский боится давать интервью Карлсону.

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