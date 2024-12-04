В Грузии при обысках оппозиционных партий задержали семь человек

Директор департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе заявил, что сотрудники правоохранительных органов в рамках проведенных обысков в офисах оппозиционных политических партий и организаций задержали семь человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Полиция... задержала семь человек», — заявил Купатадзе.

По его словам, задержания были проведены в результате оперативных мероприятий и следственных действий «по обвинению в организации и руководстве групповым насилием, участии в групповом насилии».

Также в МВД сообщили, что следственные органы начали уголовное дело по фактам митингов в Тбилиси, квалифицируя действия по статьям «Организация группового насилия» и «Создание незаконного объединения».

Вечером 3 декабря оппозиция провела очередной митинг в Тбилиси, который был оттеснен от парламента Грузии по проспекту Руставели. Ночью протестующие атаковали полицейских с помощью пиротехники, спецназ отвечал слезоточивым газом и водометами. С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Ранее в Грузии заявили об угрозах «майданом» со стороны Запада.