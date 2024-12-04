Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Грузии при обысках оппозиционных партий задержали семь человек

В МВД Грузии заявили о задержании семи человек при обысках в партиях

close
Irakli Gedenidze/Reuters

Директор департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе заявил, что сотрудники правоохранительных органов в рамках проведенных обысков в офисах оппозиционных политических партий и организаций задержали семь человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Полиция... задержала семь человек», — заявил Купатадзе.

По его словам, задержания были проведены в результате оперативных мероприятий и следственных действий «по обвинению в организации и руководстве групповым насилием, участии в групповом насилии».

Также в МВД сообщили, что следственные органы начали уголовное дело по фактам митингов в Тбилиси, квалифицируя действия по статьям «Организация группового насилия» и «Создание незаконного объединения».

Вечером 3 декабря оппозиция провела очередной митинг в Тбилиси, который был оттеснен от парламента Грузии по проспекту Руставели. Ночью протестующие атаковали полицейских с помощью пиротехники, спецназ отвечал слезоточивым газом и водометами. С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Ранее в Грузии заявили об угрозах «майданом» со стороны Запада.

Все новости на тему:
Протесты в Грузии — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами