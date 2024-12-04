Кадыров заявил о сокращении мужского населения на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями республики заявил, что на Украине наблюдается нехватка мужского населения, из-за чего в специальной военной операции участвуют наемники со всего мира. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мужское население заканчивается у Украины. Отправляют натовский сброд, наемников со всего мира. Останутся там женщины и разрушенная Украина, никому не нужная», — отметил Кадыров.

4 декабря замкомбрига 68-й бригады ВСУ с позывным «Явир» заявил, что пребывающим дома украинским мужчинам нужно «готовиться», мобилизация их не обойдет, поскольку скоро «будут привлекаться все». Он уверен, что проблема нехватки личного состава в армии состоит не в украинских военкоматах, а в медиках, которые делают липовые документы за взятки.

В октябре социолог Владимир Паниотто заявил, что после окончания конфликта Украину могут заселить африканцами и афганцами ради спасения демографии. По его мнению, на адаптацию может уйти много ресурсов и времени.

Ранее нежелающих воевать украинцев призвали отказаться от гражданства.