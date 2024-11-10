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На Украине мужчин призвали отказаться от гражданства из-за их нежелания воевать

«Страна.ua»: украинским мужчинам рекомендовали отречься от гражданства

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Руководитель одной из патронажных служб на Украине Елена Толкачева призвала мужчин, не желающих воевать, отказаться от украинского гражданства. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«Вы должны добровольно отречься от украинского гражданства», — подчеркнула Толкачева.

В издании обратили внимание на то, что подать заявление об отказе от гражданства Украины можно только в украинском консульстве, но для этого нужно находиться за границей. При этом большинству мужчин выезд за рубеж запрещен из-за военного положения.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации в стране до 7 февраля 2025 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишились права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине начали вывозить школьниц из страны на фоне слухов о мобилизации женщин.

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