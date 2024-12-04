В США застрелили главу компании UnitedHealthcare

Генерального директора американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона застрелили в Нью-Йорке. Об этом сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники в полиции.

Инцидент произошел в среду утром около отеля Hilton на Манхэттене, где компания проводила конференцию для инвесторов. По данным источников, неизвестный человек в маске выстрелил в 50-летнего Томпсона и скрылся. Мужчина скончался в больнице. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

UnitedHealthcare — это одна из крупнейших страховых компаний в США, предоставляющая медицинское страхование и сопутствующие услуги. Она является частью корпорации UnitedHealth Group, которая занимает восьмое место в рейтинге Fortune Global 500.

До этого сообщалось, что окружной судья погиб в результате стрельбы в здании суда американского города Уайтсберг (штат Кентукки), его застрелили в собственном кабинете. Судью Кевина Маллинза убил окружной шериф Микки Стайнз. Причиной стала ссора между мужчинам, произошедшая в здании суда. Из-за чего именно они поругались, неизвестно.

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