В США мужчине, неправомерно отсидевшему 10 лет, выплатят $38 млн

В штате Миссури, США, суд обязал страховую компанию выплатить компенсацию Райану Фергюсону, который неправомерно провел 10 лет в тюрьме. Об этом сообщает ABC 17.

Фергюсона осудили за убийство спортивного редактора газеты Columbia Daily Tribune в 1993 году, основываясь на показаниях его друга, который позже признался, что лжесвидетельствовал. Лишь в 2013 году суд подтвердил его невиновность, выяснив, что прокуратура скрыла важные доказательства, собранные защитой.

В ходе расследования по делу Фергюсона работали шесть полицейских. После его освобождения они подали иск к страховой компании Traveler's Insurance, которая должна была покрыть расходы на защиту. Судебный процесс длился несколько лет — Фергюсон настаивал на выплатах, в то время как Traveler's Insurance утверждала, что страховой полис клиента не действовал на момент вынесения приговора. В итоге, Фергюсон получит $38 млн (примерно 3,7 млрд рублей).

Присяжные постановили, что Traveler's Insurance должна выплатить такую крупную сумму компенсации, поскольку компания проигнорировала ранее вынесенные решения суда. Несколько лет назад она была обязана выплатить Фергюсону по одному миллиону долларов за каждый год лишения свободы и покрыть судебные издержки города Колумбия, однако не выполнила это требование.

В октябре родные братья, оказавшиеся в тюрьме из-за слухов, были признаны невиновными спустя 24 года.

Ранее американца приговорили к смертной казни за преступление, названное невозможным.