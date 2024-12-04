В Польше намерены запретить бандеровскую идеологию

Группа депутатов от крупнейшей правой партии Польши «Право и справедливость» представила в Сейм (нижнюю палату парламента) законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за пропаганду украинского национализма. Об этом сообщает РИА Новости.

«Такое же наказание должно распространяться на тех, кто продвигает идеологии, которые призывают к применению силы с целью влияния на политическую или общественную жизнь, включая идеологию Организации украинских националистов, фракции Бандеры (ОУН-Б) и Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России), причинившие геноцид в Волыни и соседних областях в 1943–1945 годах», — указано в законопроекте, опубликованном на веб-сайте Сейма.

Предлагается внести изменения в параграф 1а статьи 256 Уголовного кодекса, который уже предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы за пропаганду «нацистских, коммунистических и фашистских идеологий».

На днях директора Института национальной памяти Польши, кандидата в президенты страны Кароля Навроцкого обвинили в связях с пронацистскими организациями.

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