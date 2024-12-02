Возможного кандидата в президенты Польши обвинили в связях со сторонниками нацизма

Директора Института национальной памяти Польши, кандидата в президенты страны Кароля Навроцкого обвинили в связях с пронацистскими организациями. Об этом со ссылкой на депутата Европейского парламента Михала Щербу сообщает РИА Новости.

«Будет заявление в прокуратуру. Мы просим генерального прокурора исследовать имеющиеся документы», — заявил он журналистам.

По словам Щербы, в основу жалобы будет положена информация из доклада, подготовленного для председателя партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского (до 2023 года эта партия была в Польше правящей и имела в парламенте большинство. — Ред.).

Ссылаясь на доклад, Щерба заявил, что Навроцкий «как сотрудник Института национальной памяти не сопротивлялся присутствию на организованных им патриотических мероприятиях бандитов из мотоциклетных банд, татуированных свастиками» и сотрудничал с некоей группой, членов которой Агентство внутренней безопасности задерживало за пропаганду нацизма.

Кароль Навроцкий выдвинут кандидатом в президенты Польши от партии «Право и справедливость».

14 ноября он заявил, что условием вступления Украины в НАТО и ЕС должно быть согласие на эксгумацию польских жертв в результате Волынской резни 1943 года.

Ранее кандидат в президенты Польши пообещал не втягивать страну в войну за Крым и Донбасс.