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Кадыров предложил пленным ВСУ охранять крыши российских объектов

Кадыров предложил поставить пленных ВСУ охранять крыши от американских спутников

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с пленными солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) предложил поставить украинских бойцов на крыши российских объектов для охраны. Видео опубликовано в Telegram-канале Кадырова.

«Как будто с отдыха вы приехали. Надо их по объектам, которые сняли американские спутники, по этим объектам на крышу поставить их всех. Пусть охраняют нашу территорию», — сказал он.

Кадыров также предложил главе правительства Чечни Магомеду Даудову выдать пленным оружие для защиты республики, чтобы они могли сбивать каждый дрон.

Вечером 4 декабря Кадыров прибыл на прямую линию на трофейной американской боевой машине (БМП) Bradley в сопровождении украинских военнопленных, которых содержат в Грозном. На БМП также находились соратники главы Чеченской Республики и его сын Адам.

Утром в среду дрон ВСУ атаковал центр Грозного и задел крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.

Ранее военный эксперт назвал число сдающихся в плен украинцев.

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