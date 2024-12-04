Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт назвал число сдающихся в плен украинцев

Военный эксперт Живов: еженедельно в плен сдаются сотни военнослужащих ВСУ

close
Oleg Petrasiuk/Reuters

Ежедневно в плен сдаются десятки солдат ВСУ и сотни в неделю. Об этом заявил военный эксперт Алексей Живов, передает «Лента.ру».

«Каждый день по всей линии фронта в плен сдаются десятки бойцов ВСУ, сотни в неделю», — заявил он.

По словам Живова, моральное состояние бойцов украинской армии ухудшается и это сказывается на сдаче в плен. Эксперт отметил, что в условиях современной войны сдаться в плен достаточно непросто, поскольку выйти с поднятыми руками недостаточно. Для этого необходимо преодолеть заграждения, укрыться от дронов, а также избежать заградительных отрядов. Живов уточнил, что практика дезертирства достаточно распространена среди ВСУ.

До этого военный ВСУ Сергей Стокоз, который по состоянию здоровья не должен был служить, рассказал, как его пугали жестокостью российских военных. По словам мужчины, он очень боялся отправляться в Курскую область. Мужчина думал о том, чтобы просто сбежать, но командир отдал приказ, и он поехал в российский регион. Солдат отметил, что сдался в плен российской армии, когда она штурмовала позиции украинской армии.

Ранее ВС России взяли в плен группу солдат президентской бригады ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами