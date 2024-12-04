Военный эксперт назвал число сдающихся в плен украинцев

Ежедневно в плен сдаются десятки солдат ВСУ и сотни в неделю. Об этом заявил военный эксперт Алексей Живов, передает «Лента.ру».

«Каждый день по всей линии фронта в плен сдаются десятки бойцов ВСУ, сотни в неделю», — заявил он.

По словам Живова, моральное состояние бойцов украинской армии ухудшается и это сказывается на сдаче в плен. Эксперт отметил, что в условиях современной войны сдаться в плен достаточно непросто, поскольку выйти с поднятыми руками недостаточно. Для этого необходимо преодолеть заграждения, укрыться от дронов, а также избежать заградительных отрядов. Живов уточнил, что практика дезертирства достаточно распространена среди ВСУ.

До этого военный ВСУ Сергей Стокоз, который по состоянию здоровья не должен был служить, рассказал, как его пугали жестокостью российских военных. По словам мужчины, он очень боялся отправляться в Курскую область. Мужчина думал о том, чтобы просто сбежать, но командир отдал приказ, и он поехал в российский регион. Солдат отметил, что сдался в плен российской армии, когда она штурмовала позиции украинской армии.

Ранее ВС России взяли в плен группу солдат президентской бригады ВСУ.