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В Калининграде четыре человека прописали 12 тысяч мигрантов

В Калининграде четверых человек задержали за регистрацию 12 тыс. мигрантов

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Жители Калининграда стали фигурантами дела о легализации мигрантов. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следователей, двое мужчин и две женщины нашли в Калининграде несколько помещений и оформили их как хостелы. Позже в этих местах они прописывали иностранцев, которые по факту там не жили.

За такие «услуги» участники схемы получали от приезжих деньги. Этой деятельностью россияне занимались в период с сентября 2021 по декабрь 2022 года, всего им удалось прописать более 12 тысяч граждан других государств.

В отношении местных жителей возбудили уголовное дело по статье о фиктивной регистрации иностранных граждан. Известно, что одна из фигуранток уже заключена под стражу по другому делу о незаконной миграции.

На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге мужчина с подельниками легализовал 21 тысячу мигрантов.

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