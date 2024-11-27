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В Петербурге мужчина с подельниками легализовал 21 тысячу мигрантов

В Петербурге задержали мужчину по делу о легализации 21 тысячи мигрантов

Жителя Петербурга подозревают в легализации тысяч иностранцев. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в августе 2023 года вместе с подельниками уроженец Петропавловск-Камчатского разработал мошенническую схему. Россияне нашли организацию с реквизитами, затем стали искать иностранцев, желающих встать на учет.

Выбранная компания якобы приглашала мигрантов на работу, после чего иностранцев ставили на учет и помогали получить патент. При этом их оформляли по адресу, по которому они не проживали. За все эти манипуляции приезжие платили.

«Всего таким образом оформлены документы более 21 тысячи мигрантов, которые не имели намерения фактически проживать по месту регистрации», – сообщается в публикации.

По делу об организации незаконной миграции, совершенной группой лиц, задержали одного из предполагаемых организаторов аферы, в этот момент он находился в аэропорту Пулково.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Специалисты следственного комитета проводят все необходимые мероприятия.

Ранее в Госдуму планировали внести проекты об ограничении получения мигрантами ВНЖ.

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