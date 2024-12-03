Россиянин, захвативший и изнасиловавший медсестру в колонии, проведет за решеткой 18,5 лет

В Омске вынесен приговор по уголовному делу о захвате заложницы в медпункте, заключенный насильно удерживал женщину и изнасиловал ее. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Как удалось установить и доказать следствию, в августе 2023 года в помещении медсанчасти УФСИН заключенный напал на медсестру. Угрожая женщине лезвием канцелярского ножа, злоумышленник изнасиловал ее и удерживал около трех часов.

Заложницу удалось освободить, в отношении нападавшего было возбуждено два уголовных дела. Приговором суда злоумышленнику, ранее осужденному за тяжкое преступление, назначено наказание в виде 18,5 лет лишения свободы. Первые четыре года срока осужденный проведет в тюрьме, последующие — в исправительной колонии особого режима.

До этого сообщалось, что в госпитале Томска военный напал на полицейского с ножом и укусил его. Агрессор порезал правоохранителю руку туристическим ножом, а затем при попытке задержания укусил его за предплечье. Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее в нижегородской колонии один заключенный напал на другого с самодельным оружием.