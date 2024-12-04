В Грузии заявили об угрозах «майданом» со стороны Запада

Некоторые европейские политики и чиновники угрожали Грузии протестами, подобными «майдану», однако этот план не увенчался успехом. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает РИА Новости.

«Некоторые европейские политики и бюрократы прямо угрожали нам грузинским «майданом». Этой идее не суждено сбыться. Четвертая попытка организовать грузинский майдан провалилась», — сказал Кобахидзе, отметив, что каких-либо существенных рисков для Грузии он не видит.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес республики.

2 декабря президент Грузии на своей странице в социальной сети X призвала школы примкнуть к акциям протеста против действующего правительства страны.

Ранее президенту Грузи задали неудобный вопрос о призыве привести детей на митинги.