В Грузии задали Зурабишвили неудобный вопрос о призыве привести детей на митинги

Грузинская Православная церковь (ГПЦ) раскритиковала призывы президента республики Саломе Зурабишвили к школам поддержать протесты против решения властей заморозить переговоры о вступлении в Европейский союз до 2028 года. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Глава Службы по связям с общественностью ГПЦ Андриа Джагмаидзе напомнил Зурабишвили о призыве посольства США к своим гражданам не приближаться к местам, где проходят акции протеста.

«Посольство США говорит о «непрогнозируемых больших массах людей», «насилии», призывает «воздерживаться от зон протеста», а вы призываете наших детей, школьников?», — задался вопросом Джагмаидзе.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес республики.

2 декабря президент Грузии на своей странице в социальной сети X призвала школы примкнуть к акциям протеста против действующего правительства страны.

Ранее в Тбилиси протестующие привели на митинг детей, несмотря на призыв МВД.