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В результате стрельбы в здании суда в Кентукки погиб судья

Губернатор Кентукки Бешир: в здании суда застрелили окружного судью

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Окружной судья погиб в результате стрельбы в здании суда американского города Уайтсберг в штате Кентукки, его застрелили в собственном кабинете, заявил губернатор штата Энди Бешир. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, окружной судья был застрелен в округе Летчер.

8 сентября Бешир заявил, что массовая стрельба произошла в округе Лорел (штат Кентукки) в США.

По словам Бешира, правоохранители перекрыли ее в обоих направлениях. Он призвал местных жителей «избегать этой зоны».

По данным телекомпании CNN, несколько человек получили ранения. Стрелявший пока не был задержан.

Накануне на Кубани произошла массовая драка со стрельбой. Прокуратура Краснодарского края проконтролирует расследование дела о хулиганстве, которое возбуждено по факту драки в Северском районе. В надзорном ведомстве подчеркнули, что общественный порядок группа лиц нарушила по предварительному сговору.

Ранее россиянин открыл стрельбу из окна по стройплощадке, прилегающей к дому.

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