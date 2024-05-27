Актера из «Мира Дикого Запада» застрелили грабители

Актера из сериала «Мир Дикого Запада» 37-летнего Джонни Уэктора застрелили злоумышленники при попытке ограбить его автомобиль. Об этом сообщает журнал Variety, ссылаясь на заявление полиции Лос-Анджелеса.

По данным журналистов, актер заметил грабителей и попытался остановить их, но в ответ мужчины открыли огонь. Предварительно установлено, что смертельное ранение Уэктору нанес один из трех грабителей, который пытался извлечь каталитический нейтрализатор из его автомобиля. Преступники скрылись с места происшествия, в настоящее время ведутся их поиски.

Актер был доставлен в местную больницу, где врачи констатировали его смерть.

Уэктор родился в 1986 году и снимался в сериалах «Мир Дикого Запада», «По волчьим законам», «Мыслить как преступник», «Пожарная часть 19» и других.

До этого в США автовладелец выследил украденную машину и застрелил угонщика-подростка.

Ранее в США грабитель подстрелил сообщника, перепутав его с сотрудником полиции.