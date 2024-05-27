Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Актера из «Мира Дикого Запада» застрелили грабители

Актер из «Мира Дикого Запада» Уэктор был убит при попытке остановить ограбление

close
100%
Depositphotos

Актера из сериала «Мир Дикого Запада» 37-летнего Джонни Уэктора застрелили злоумышленники при попытке ограбить его автомобиль. Об этом сообщает журнал Variety, ссылаясь на заявление полиции Лос-Анджелеса.

По данным журналистов, актер заметил грабителей и попытался остановить их, но в ответ мужчины открыли огонь. Предварительно установлено, что смертельное ранение Уэктору нанес один из трех грабителей, который пытался извлечь каталитический нейтрализатор из его автомобиля. Преступники скрылись с места происшествия, в настоящее время ведутся их поиски.

Актер был доставлен в местную больницу, где врачи констатировали его смерть.

Уэктор родился в 1986 году и снимался в сериалах «Мир Дикого Запада», «По волчьим законам», «Мыслить как преступник», «Пожарная часть 19» и других.

До этого в США автовладелец выследил украденную машину и застрелил угонщика-подростка.

Ранее в США грабитель подстрелил сообщника, перепутав его с сотрудником полиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами