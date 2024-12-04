Бойцовская собака, которую выгуливала пьяная хозяйка, напала на пару в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону бойцовская собака, которую выгуливала пьяная хозяйка, набросилась на мужчину и женщину. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел, когда пара возвращалась домой из гостей. Они встретили пьяную женщину с бойцовской собакой, и пес проявил агрессию, набросившись на прохожих. Владелица питомца пыталась его усмирить, но безуспешно.

В результате паре удалось отбиться, однако у них остались царапины после нападения животного. Кроме того, пес порвал им одежду. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Екатеринбурге крупная собака набросилась на женщину с маленьким питомцем в магазине. Отмечается, что владелица напавшего пса скрылась с места происшествия, не поинтересовавшись состоянием пострадавших.

Ранее стая бродячих собак напала на мать с ребенком в Нижнем Тагиле.