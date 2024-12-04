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Большой пес набросился на женщину с маленькой собакой в магазине в Екатеринбурге

В Екатеринбурге большой пес набросился на женщину с собакой в магазине

В Екатеринбурге крупная собака набросилась на женщину с маленьким питомцем в магазине. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 30 ноября в магазине на улице Громова. На женщину с собакой породы йорк весом в два килограмма набросился большой пес. Посетительница торговой точки смогла отбиться, ей на помощь также поспешили очевидцы.

Отмечается, что владелица напавшей собаки скрылась с места происшествия, не поинтересовавшись состоянием пострадавших. В результате произошедшего женщина и ее питомец получили ранения. У пса россиянки жидкость в мочевом пузыре и спазмы в желудке из-за удара, ему диагностировали «кусанную рану». Его хозяйка получила растяжение. По словам пострадавшей, они находятся на лечении.

До этого в Нижнем Тагиле бродячие собаки совершили нападение на женщину с ребенком. Их спасли по случайности проезжавшие мимо люди.

Ранее во Владикавказе прибежавшая в аудиторию на лекции собака напала на учащихся.

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