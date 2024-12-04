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Глава Севастополя объяснил причину запаха газа в городе

Развожаев: запах газа в Севастополе вызван превышением одорирующего вещества

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РИА «Новости»

Во время проведения плановых технологических работ на газораспределительной станции «Черномортрансгаз» (ГРС-1 Севастополь) зафиксировано превышение уровня одорирующего вещества (этилмеркаптана) в природном газе, который подается в систему газоснабжения ГУП «Севастопольгаз». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Из-за этого при использовании природного газа в быту жители южной части города могут почувствовать «запах газа». Это связано с неполным сгоранием одорирующего вещества на горелках бытового газового оборудования», — уточнил он.

Губернатор добавил, что угрозы для здоровья и жизни населения нет.

Этилмеркаптан вводится в газ для обеспечения его запахом, что позволяет быстро обнаружить потенциальные утечки. Природный газ сам по себе не имеет ни цвета, ни запаха, что затрудняет его распознавание. Хотя запах этилмеркаптана довольно неприятен, он абсолютно безопасен для здоровья.

Развожаев подчеркнул, что уровень одорирующего вещества будет приведен в соответствие с нормативами в течение ближайших часов.

В октябре холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», успешно разработал и протестировал инфракрасную камеру УТК-4, предназначенную для определения утечек метана на газопроводах. Гаджет обеспечивает обнаружение утечек на расстоянии до 20 км благодаря использованию лазерной подсветки.

Ранее пенсионер открыл в квартире газ и угрожал взрывом в присутствии полицейских.

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