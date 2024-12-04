Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин отдал дочери алименты гитарой и синтезатором

В Ленобласти мужчина отдал алименты дочери гитарой и синтезатором

close
Shutterstock

В Ленинградской области 42-летний отец отдал дочери алименты гитарой и синтезатором. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Выборге. Местный житель должен был перечислять четверть своего дохода на нужды своей дочери, но не делал этого и задолжал девочке около 700 тысяч рублей. В отношении мужчины составили протокол о неуплате и предупредили о возможности привлечения к уголовной ответственности.

В результате приставы изъяли у мужчины две электрогитары и midi-контроллер — вырученные с их продажи деньги пойдут в счет частичной оплаты долга по алиментам.

До этого в Ярославской области мать, которая задолжала двум сыновьям полмиллиона рублей алиментов, пыталась спрятаться от приставов в подвале частного дома.

Ранее россиянка залезла в тумбочку, чтобы спрятаться от судебных приставов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами