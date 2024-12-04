Россиянин отдал дочери алименты гитарой и синтезатором

В Ленинградской области 42-летний отец отдал дочери алименты гитарой и синтезатором. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Выборге. Местный житель должен был перечислять четверть своего дохода на нужды своей дочери, но не делал этого и задолжал девочке около 700 тысяч рублей. В отношении мужчины составили протокол о неуплате и предупредили о возможности привлечения к уголовной ответственности.

В результате приставы изъяли у мужчины две электрогитары и midi-контроллер — вырученные с их продажи деньги пойдут в счет частичной оплаты долга по алиментам.

До этого в Ярославской области мать, которая задолжала двум сыновьям полмиллиона рублей алиментов, пыталась спрятаться от приставов в подвале частного дома.

Ранее россиянка залезла в тумбочку, чтобы спрятаться от судебных приставов.