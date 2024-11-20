Россиянка залезла в тумбочку, чтобы спрятаться от судебных приставов

Наказанная за неуплату алиментов женщина пряталась от судебных приставов в тумбочке. Об этом сообщили в ГУФССП России по Нижегородской области.

Местную жительницу привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов, суд назначил ей наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 10% ежемесячно. Она нарушила распоряжение суда, в связи с чем ее лишили свободы на три месяца и отправили в колонию-поселение. Женщина должна была явиться туда самостоятельно, но проигнорировала и это требование. После этого гражданку объявили в розыск, однако долго скрываться у нее не получилось.

Приставы узнали от соседей осужденной, что она работает на местной ферме, а затем поговорили с напарником должницы и выяснили, что ее на месте нет. Мужчина заявил незваным гостям, что не знает, где находится его коллега, однако при осмотре подсобного помещения в глаза сотруднику ведомства бросилась небольшая тумбочка, из-под которой выглядывали чьи-то ноги. Женщина небольшого роста смогла залезть в маленький шкафчик, но все же была задержана. Ее задержали и передали сотрудникам службы исполнения наказаний.

Ранее приставы снесли дом россиянина и обязали его заплатить за это.