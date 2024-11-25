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Россиянка залезла в подвал, чтобы спрятаться от приставов

В Ярославской области приставы нашли должницу по алиментам в подвале

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Михаил Мордасов/РИА Новости

В Даниловском районе мать задолжала двум сыновьям полмиллиона рублей алиментов и пыталась спрятаться от приставов, ее нашли в подвале частного дома. Об этом сообщает УФССП Ярославской области.

36-летнюю мать двоих детей лишили родительских прав на двух сыновей. Несовершеннолетних поместили в детский дом, мать обязали выплачивать на детей алименты. Однако женщина накопила долг в 500 тысяч рублей и скрывалась от приставов.

Сотрудники ФССП установили местонахождение должницы, она скрывалась в частном доме у знакомых. Сначала хозяин дома отказывался пускать сотрудников внутрь, но позднее разрешил пройти. В доме ее действительно не оказалось, тогда приставы проверили подвал, где и нашли женщину.

Россиянку принудительно доставили в отдел полиции, она привлечена к административной ответственности.

До этого сообщалось, что в Омской области алиментщик спрятался от приставов в коробке от холодильника. Мужчина не работал, не помогал ребенку, вел асоциальный образ жизни и привлекался к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей. До этого он уже прятался от приставов в диване и погребе.

Ранее россиянка залезла в тумбочку, чтобы спрятаться от судебных приставов.

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