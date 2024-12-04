Журова прокомментировала решение Шольца по ударам ВСУ вглубь России

Западные политические лидеры стремятся к заключению мирного соглашения по Украине. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в интервью «Ленте.ру».

Таким образом депутат прокомментировала недавнее решение канцлера Германии Олафа Шольца ограничить возможность Вооруженных сил Украины атаковать вглубь России, отметив, что риторика Шольца могла измениться после его визита в Киев.

«Кажется, что во время его поездки озвучивались несколько иные идеи, а по возвращении на родину они изменились. Однако мы не были свидетелями встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Шольцем. Возможно, Украина представила желаемое как действительное, а Шольц адаптировал информацию под свою аудиторию после возвращения», — заявила Журова.

Депутат также подчеркнула, что западные лидеры стали осознавать риск вложения средств в Украину, которые могут оказаться неэффективными.

«Поэтому все прекрасно понимают, что если есть хоть какая-то возможность зацепиться за мирное соглашение, все политики мировые сейчас за это цепляют», — добавила она.

4 декабря канцлер Германии Олаф Шольц после визита в Киев на этой неделе снова подчеркнул, что не поставит Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus. Он добавил, что Берлин не разрешит ВСУ осуществлять атаки «опасным оружием» вглубь РФ.

Ранее Шольца обвинили в циничном использовании Украины.