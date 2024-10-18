Пермские вахтовики закурили в самолете и устроили дебош из-за замечания

Вахтовики из Перми устроили скандал на борту самолета, летевшего в Екатеринбург. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по УрФО.

По данным источника, мужчины решили покурить на борту, в туалете. Экипаж обратил внимание на ситуацию, двоим россиянам сделали замечание, но это им не понравилось.

«Неспокойные пассажиры начали возмущаться, выражаться нецензурной бранью и оскорблять представителей авиакомпании», – сообщается в публикации.

В отношении мужчин составили административные протоколы. Суд арестовал каждого на семь суток.

До этого самолет, летевший из Анадыря в Москву, сел в Красноярске. Причиной стала массовая драка на борту. Один из пассажиров находился в состоянии алкогольного опьянения, бортпроводники пытались его успокоить, но это не давало эффекта.

Экипажу попытались помочь другие пассажиры, но это не помогло, и пилот принял решение экстренно посадить самолет в другом городе.

Ранее в Англии были подняты истребители после сообщения о бомбе на борту гражданского самолета.