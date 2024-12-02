Полуголый депутат обматерил соседку при сотрудниках Росгвардии

В Красноярском крае пьяный депутат из Ачинского района Павел Переверзев обматерил свою соседку по дому при сотрудниках Росгвардии. Видео с конфликтным народным избранником опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

На видео видно, как, судя по поведению, нетрезвый мужчина с голым торсом общается с женщиной на повышенных тонах. Его возмутило то, что прибывшие оперативники заставили его выйти из квартиры, где утром продолжалось празднование.

Сама соседка рассказала, что ей пришлось обратиться в полицию, потому что местный парламентарий и его друзья кричали в неположенное время и вели себя «развязно». На просьбу сделать потише Переверзев ответил, что имеет право. А когда узнал, что его снимают на видео, он начал угрожать статьей. Росгвардейцы также не смогли убедить депутата стать скромнее — он кричал им, что может позволить себе выпить в день рождения родственника.

Красноярские журналисты напомнили, что Переверзева судили в 2019 году за пьяную езду. Но тогда он отделался обязательными работами.

Ранее двое неизвестных избили иркутского депутата.