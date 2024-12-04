«Их жизнь накажет»: инвалид из Армавира — о девушках, глумившихся над ним на камеру

В сети появилось видео, на котором жительницы Армавира посмеялись над инвалидом-колясочником и выложили видео в сеть. Сам мужчина по имени Антон рассказал «Газете.Ru», что инцидент произошел около ночного клуба, когда он ждал такси и хотел пообщаться с девушками. После инцидента никто перед ним не извинился, обращаться в полицию он не планирует.

«Это было в Армавире около ночного клуба «Барбарис», куда я периодически наведываюсь. Там приветливый и вежливый персонал, и я люблю наблюдать, когда люди танцуют. За поступки других людей я не могу ответить, в глаза мне они ничего не сказали плохого. За эти годы, что я нахожусь в коляске, я уже многое повидал. Есть и плохие люди, но больше хороших и адекватных людей. Просто мне в ту ночь было скучно ожидать приезда такси, и, чтоб как-то скрасить это время, я решил пообщаться с представительницами прекрасного пола. Я их знать не знаю и не хочу знать. Следовательно, каким образом они могут связаться со мной?» — сказал он.

Антон также назвал ложью слова девушек о том, что он якобы шутил похабные шутки и не отставал от них. При этом мужчина не хочет, чтобы этим делом занималась полиция.

«Наглая ложь, чтоб хоть как-то оправдать свой поступок. Пускай никакое МВД их не трогает. Их жизнь накажет», — пояснил он.

Мать Антона в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что мужчина уже 18 лет находится в инвалидном кресле и привык к поведению «неадекватных людей». Она надеется, что девушки поймут свою ошибку.

«Он молодой мужчина, у которого есть потребность в общении с девушками, как и у любого другого мужчины. Но иногда на «просто поболтать», пока ждешь такси, может быть, к сожалению, и такая реакция. Хорошо бы, чтобы эти девушки вообще поняли свою ошибку, а не просто испугались бы хейта в сетях. По поводу МВД — никак не отношусь, крови не жажду», — отметила она.

До этого в социальных сетях было опубликовано видео, на котором две жительницы Армавира снимали мужчину на инвалидном кресле и смеялись над ним после попытки познакомиться.

«К нам сейчас «подкатывало» вот это. Вот мы настолько уже опустились», — сказала одна из девушек.

Управление МВД по Краснодарскому краю начало проверку.

Ранее в Петрозаводске девушку с инвалидностью не пустили в ночной клуб.