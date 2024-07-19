«Унизили так унизили»: девушку с инвалидностью не пустили в клуб в Петрозаводске

Жительница Петрозаводска пожаловалась, что ее не пустили в ночной клуб «Контакт» из-за инвалидности — администратор заявила ей, что у нее не получится «отбиться от пьяных посетителей». Директор клуба Максим в беседе с «Газетой.Ru» назвал обвинения клеветой — по его словам, посетительница не захотела платить депозит.

«Ситуация такая была, но девушка донесла информацию неверно. Девушке было просто озвучено о том, что действует система депозита, нужно внести его и отдыхать. Друзья девушки все восприняли адекватно, девушке это не понравилось — она начала скандалить. После этого они сами не пошли в клуб. Мы не против инвалидов, таковых у нас очень много ходит к нам отдыхать. У нас есть очень много гостей инвалидов: и ДЦПшники, и колясочник есть, мы всегда им помогаем. Они знают, что они защищены в нашем клубе. Даже есть молодой человек, полностью без рук, мы ему браслеты не надеваем, входим в его положение, потому что у него протез. Он очень комфортно у нас отдыхает и ходит к нам постоянно. К сожалению, мы столкнулись с клеветой. Девушке не понравилось наше правило, но они для всех одинаковые», — сказал он.

Анонимный рассказ был опубликован в сообществе «Подслушано ПТЗ» в соцсети «ВКонтакте».По словам автора публикации, она обычный человек с семьей, ребенком и работой, но дома ходит на костылях, а для прогулок использует инвалидную коляску. Девушка написала, что хотела посидеть в клубе с друзьями, но администратор клуба отказалась ее пускать, так как она инвалид.

«Отказ в посещении был: «А вдруг к вам пристанут пьяные посетители? А вы отбиться не сможете. Я не хочу нести за вас ответственность». Такой ее [администратора] комментарий удивил всех людей, кто в этот момент находился у входа в бар. Удивился и админ. входа, который до отказа наоборот спросил, не нужна ли мне помощь. Так как при входе пара ступенек», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что девушку с инвалидностью не пустили в музей в Петергофе.