Лукашенко прокомментировал использование «Орешника»

Российская ракетная система «Орешник» охладила желание эскалации конфликта со стороны тех сил, которые поставили мир на грань третьей мировой войны. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Уже охладила (стремление к эскалации тех, кто поставил на мир на грань третьей мировой. – Прим. ред.). Это мы сразу видим по заявлениям средств массовой информации», — подчеркнул президент.

По словам Лукашенко, на Западе «немножко растерялись» после применения Россией «Орешника» по Украине. Как отметил президент Белоруссии, такие ракетные системы — «оружие хорошее».

Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ рассказал, что в случае массированного применения новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник» мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием. Глава государства отметил, что серийное производство системы «Орешник» уже началось.

21 ноября президент России выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Ранее патриарх Кирилл выразил благодарность разработчикам «Орешника».