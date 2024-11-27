Экс-глава МИД Украины поспорил с Залужным о третьей мировой войне

Западные страны психологически не готовы к третьей мировой войне, о начале которой ранее заявил бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом в интервью Politico рассказал экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Кулеба сказал, что не согласен «по одной простой причине: Запад психологически не готов к войне», — говорится в статье.

Бывший министр назвал ошибкой осуждение европейскими политиками инициативы французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину. По мнению Кулебы «Путину это понравилось», а для него стало настоящим шоком.

Залужный, который в настоящее время работает послом Украины в Лондоне, заявил о начале третьей мировой войны 21 ноября. Он подчеркнул, что в 2024 году можно считать, что конфликт действительно стал глобальным, так как против Украины борется уже якобы не только российская армия, но и солдаты из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

Залужный также отметил, что на Украину якобы прилетают ракеты северокорейского производства и это не скрывается, а также происходят подрывы китайских снарядов и в российские ракеты внедряются китайские компоненты.

Тогда он упрекнул западных партнеров в том, что они не понимают серьезности ситуации.

Ранее Кулеба заявил, что Трампу не удастся завершить конфликт на Украине.