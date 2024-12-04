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Россиянам рассказали, какие мандарины нельзя покупать

В Минсельхозпроде МО сообщили, что мандарины с черными точками покупать нельзя

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Depositphotos

В пресс-службе Минсельхозпрода Московской области дали советы, как выбрать качественные мандарины к новогоднему столу. Сообщение ведомства приводит «Радио 1».

«Они должны быть оранжево-красными или оранжевыми, без черных или светлых пятен. Если мандарин легко проминается пальцем, это говорит о том, что плод испорчен. <...> Листочки на мандаринах не являются показателем качества. Выбирать нужно по сорту и вкусу, который нравится больше других», — объяснили в министерстве.

Россиянам напомнили, что мандарины богаты витамином С, который активизирует иммунные клетки и помогает организму бороться с вирусами и инфекциями. Кроме того, содержащиеся во фрукте микроэлементы стимулирует синтез коллагена, отвечающего за здоровье костей, волос и ногтей.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова до этого предупреждала, что в мандаринах содержится аминокислота гистамин, которая может провоцировать аллергическую реакцию, поэтому их потребление важно ограничивать.

По ее словам, женщинам можно съедать не более 150 г за один раз, мужчинам — 200 г. Если съесть больше, у человека могут появиться сыпь, бурление в животе и послабление.

Ранее экономист спрогнозировал динамику цен на мандарины перед Новым годом.

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