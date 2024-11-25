Авиакомпания «Азимут» объявила о выплатах пассажирам загоревшегося в Анталье самолета

Авиакомпания «Азимут» объявила о предварительных выплатах в счет возмещения ущерба пассажирам самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся при посадке в аэропорту Антальи. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Согласно публикации, размер предварительной выплаты составит 100 тысяч рублей. Порядок получения будет доведен до пассажиров в индивидуальном порядке.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях.

Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский авиаперевозчик назвал причину грубой посадки в аэропорту Антальи.