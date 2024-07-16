«Суперджет» столкнулся с проблемами при взлете в Минводах

Самолет Sukhoi Superjet отменил взлет в аэропорту Минеральных Вод из-за неисправности компьютера. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел в понедельник, 15 июля — самолет должен был вылететь в Челябинск. После того, как самолет отменил взлет, было проведено устранение неполадок и перезагрузки компьютерной системы, борт благополучно вылетел и добрался до места назначения.

До этого самолет Sukhoi Superjet 100 из Нижневартовска, запросивший экстренную посадку из-за технических неполадок, штатно приземлился в Минводах.

Накануне в сети появились кадры крушения самолета Sukhoi Superjet 100 над лесополосой в подмосковной Коломне. Также стало известно, что упавший в Подмосковье Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиапредприятию «Газпром авиа», должен был полететь в Надым в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.