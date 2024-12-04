Опрос: каждый восьмой россиянин будет встречать Новый год в поездке по стране

Каждый восьмой россиянин планирует встречать Новый год в путешествии по стране. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного специалистами сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов «Купибилет». В опросе приняли участие 1200 граждан старше 18 лет.

Самым популярным направлением стала Москва. Столицу выбрали 37% респондентов. На втором месте оказался Санкт-Петербург (21% опрошенных). Третье место занял город Сочи, туда отправятся 10% россиян.

В списке предпочтений также оказались: Золотое кольцо (8%), Великий Устюг и северные города (6%), Байкал (2%), Алтай (2%). Выяснилось, что основной аргумент при выборе направлений — доступные цены: этот фактор отметили 65% опрошенных.

Недавно эксперты туроператора «Алеан» представили список нестандартных вариантов для новогодних путешествий по России.

На первом месте оказалась республика Марий Эл. В частности, в марийском селе Кукнур можно посетить резиденцию местных Деда Мороза и Снегурочки — Йушту Кугаза и Лумударь. Кроме того, туристы могут познакомиться с праздником Шорыкйол («овечья нога» в переводе с марийского. — «Газета.Ru»), который отмечается в один день с православным Рождеством.

Эксперты также рекомендовали россиянам посетить Северную Осетию, где находится Куртатинское ущелье, в котором расположены старинные поселения и исторические крепости.

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