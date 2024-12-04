Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опрос: каждый восьмой россиянин будет встречать Новый год в поездке по стране

В России 12% жителей будут встречать Новый год в путешествии по стране

close
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Каждый восьмой россиянин планирует встречать Новый год в путешествии по стране. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного специалистами сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов «Купибилет». В опросе приняли участие 1200 граждан старше 18 лет.

Самым популярным направлением стала Москва. Столицу выбрали 37% респондентов. На втором месте оказался Санкт-Петербург (21% опрошенных). Третье место занял город Сочи, туда отправятся 10% россиян.

В списке предпочтений также оказались: Золотое кольцо (8%), Великий Устюг и северные города (6%), Байкал (2%), Алтай (2%). Выяснилось, что основной аргумент при выборе направлений — доступные цены: этот фактор отметили 65% опрошенных.

Недавно эксперты туроператора «Алеан» представили список нестандартных вариантов для новогодних путешествий по России.

На первом месте оказалась республика Марий Эл. В частности, в марийском селе Кукнур можно посетить резиденцию местных Деда Мороза и Снегурочки — Йушту Кугаза и Лумударь. Кроме того, туристы могут познакомиться с праздником Шорыкйол («овечья нога» в переводе с марийского. — «Газета.Ru»), который отмечается в один день с православным Рождеством.

Эксперты также рекомендовали россиянам посетить Северную Осетию, где находится Куртатинское ущелье, в котором расположены старинные поселения и исторические крепости.

Ранее турэксперт рассказал, как сэкономить на путешествиях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами