Москвичам рассказали, когда ждать похолодания

В первые дни декабря температура воздуха в Москве и Московской области превышает климатические нормы на 4 градуса, однако в ближайшее время нормальные декабрьские значения восстановятся. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«С 5 по 8 декабря температура придет в норму по климату, то есть уже будет и днем, и ночью отрицательная температура. К тому же, не будет осадков, только ветер и снежок. Вот это особенность предстоящих дней», — рассказал метеоролог.

Он добавил, что начиная с 5 декабря ожидается гололедица.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в свою очередь сообщил, что ближе к выходным погода в Москве будет формироваться под влиянием атлантического антициклона, который станет «долгожителем». Начнутся снегопады, которые сохранятся и на следующей неделе, а холодный фронт принесет в столицу морозы.

До этого в Гидрометцентре заявляли, что на протяжении зимы в европейской части России ожидается преобладание теплой погоды над суровыми морозами.

Ранее Вильфанд предупредил о сильном ветре и осадках в четырех округах России.