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Москвичам спрогнозировали долгие снегопады и морозы

Синоптик Ильин: москвичей с выходных ожидают снегопады и морозы

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Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Ближе к выходным погода в Москве будет формироваться под влиянием атлантического антициклона, который станет «долгожителем». Начнутся снегопады, которые сохранятся и на следующей неделе, а холодный фронт принесет в столицу морозы, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Предстоящей ночью холодный фронт, который будет проходить над столичным регионом, опустит температуру воздуха до -7 градусов в Москве и до -9 в области. Днем в четверг и пятницу температура воздуха будет колебаться от -2 до -4 градусов, по области составит до -7 градусов. На субботу прогнозируется потепление, температура воздуха будет варьироваться от -1 до -6 градусов.

В выходные начнутся осадки, наиболее ожидаются в воскресенье – ожидается, что выпадет от 5 до 10 см свежего снега как в столице, так и по области. На следующей неделе снегопады продолжатся и будут сопровождаться небольшими морозами. По словам Ильина, ожидается от -1 до -4 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

Напомним, в Гидрометцентре до этого сообщали, что на протяжении зимы в европейской части России ожидается преобладание теплой погоды над суровыми морозами. В целом зима будет неоднородной, но оттепели будут все случаться чаще сильных морозов.

Россиянам ранее рассказали о погодных аномалиях в декабре.

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