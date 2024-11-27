Подросткам могут разрешить работать на вредных производствах

Минтруд России проанализирует действующие в стране правила трудоустройства несовершеннолетних граждан и при необходимости скорректирует перечень разрешенных мест. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на правительственном часе в Госдуме, передает ТАСС.

Согласно акту правительства от 2000 года, ограничение для трудоустройства несовершеннолетних распространяется только на места, имеющие вредный фактор.

«На данный момент производится анализ этих вредных факторов на тех рабочих местах, на тех производствах, где посредством модернизации производства вредный фактор снижен. Если такие производства действительно будут, то эти места будут исключены из этого перечня, и по ним возможно будет трудоустройство несовершеннолетних», — цитирует министра агентство.

Лица моложе 18 лет не допускаются к некоторым работам в шахтах, по добыче и обогащению горно-химического сырья, на предприятиях черной металлургии, цветной металлургии, в местах производства и передачи электроэнергии и теплоэнергии, бурения скважин, нефтехимических производствах и пр.

Подростки могут начинать подрабатывать с 14 лет, для этого им потребуется письменное разрешение одного из родителей (усыновителей или попечителя), составленное в свободной форме, сообщала начальник отдела по работе с молодежью центра «Профессии будущего» Вероника Лукьянова.

Ранее родителям рассказали, что важно объяснить подростку при трудоустройстве.